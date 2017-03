Múte B. Egede på råstof-charmeoffensiv

Han vil tale direkte med investorer og mineselskaber og høre deres vurdering af udviklingen, oplyser departementet i en pressemeddelelse.

Naalakkersuisoq for Råstoffer rejser til Toronto med en større grønlandsk delegation, der tæller 34 virksomheder. Målet er PDAC – verdens største messe og konference for mineindustrien. I år er spændingen ekstra stor, for noget tyder på, at udviklingen er ved at vende for den internationale mineindustri, anfører departementet i meddelelsen.



Vil mærke markedet

– Jeg glæder mig til at mærke markedet, siger Múte Bourup Egede, der udover den store grønlandske markering på konferencen – Greenland Day, mandag den 6. marts – er vært for et særligt arrangement for 40 specielt inviterede internationale investorer, aftenen før PDAC-konferencen starter for alvor:

– Det er en unik mulighed for at tale personligt med nogle af de virksomheder og personer, der bestemmer hvor der skal investeres i mineindustrien de kommende år. Jeg håber på en tæt og åben dialog, der giver dem inspiration til at tænke på Grønland som en spændende og attraktiv mulighed, siger Naalakkersuisoq for Råstoffer.