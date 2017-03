Muté B. Egede afviser 'alternative fakta' om Kangerlussuaq

Det var nogle dramatiske prisstigninger, som offentligheden var vidne til i sommeren 2015.

Først blev prisen til en renovering af lufthavnen i Kangerlussuaq sat til 250 millioner kroner, så steg den til 500 millioner for kort efter at stige til 1,5 milliarder kroner.

Som vi fortalte tidligere, så fik det forvaltningen i Qeqqata Kommunia til at tale om, at departementet havde benyttet sig af 'alternative fakta'.

Groft skøn

Det afviser den ansvarlige naalakkersuisoq, Muté Borup Egede (IA) dog blankt. Han har ikke tid til at medvirke i et interview, men skriver i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG, at de 1,5 milliarder kroner var et skøn.

- I 2015 blev der udarbejdet to notater vedrørende reinvesteringsbehovet i Kangerlussuaq på baggrund af en række grove skøn, skriver han i sit svar.

De grove skøn omfattede endvidere mere end blot renoveringen af selv lufthavnen.

- Således var i det foretagne skøn tillige indeholdt reinvesteringsbehov i elforsyning, bolig- og bygningsmasse etc., fastslår han videre.

Prisoverslag på vej

Muté Bourp Egede (IA) afviser kommunens beskyldninger om, at skønnet på 1,5 milliarder er grebet ud af den blå luft.

- Jeg vil gerne gøre det klart, at der ikke har været anvendt alternative fakta. De foretagne grove skøn har dog ikke givet et tilstrækkeligt nuanceret billede af situationen, siger han.

Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia har krævet, at der bliver foretaget en undersøgelse af, hvad en renovering reelt vil koste.

Bare rolig, den er på vej, lyder meldingen fra naalakkersuisoq for infrastruktur.

- Der er eksempelvis nu gennemført visuelle baneundersøgelser i løbet af 2015, og en række fysiske undersøgelser inklusive borekerneundersøgelser mv. i 2016. Konklusionerne herpå er under opsamling.

Når de konklusioner er klar, så vil de også indeholde et mere præcist skøn af om prisen ligger tættere på de 250 millioner kroner eller de 1,5 milliarder.

Er i dialog med kommunen

Da kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia i februar besluttede, at kræve en handlingsplan for lufthavnen, var både politikere og embedsmænd åbentlyst frustreret over, at de ikke følte sig godt nok orienteret.

Muté Bourup Egede (IA) forsikrer dog, at kommunen er inddraget.

- Dialogen om en undersøgelse er på administrativt niveau allerede påbegyndt, ligesom kommunen løbende har fået udleveret rapporterne på de uddybende undersøgelser, lyder hans udlægning af forløbet.