Musikskole udvider med dans

For tredje år i træk afholdes NIPITU musikskole for børn og unge mellem 12 og 25. Den foregår fra 10. juli til 21. juli i Qaqortoq.

Her får de unge undervisning af kendte og erfarne musiker.

I år der dog den fornyelse, at danseskole TAPA er kommet til.

De professionelle dansere Camilla Aviaja Olsen og Anna Eileen Jeppesen vil undervise deltagerne i moderne dans og hip hop. Begge undervisere har international erfaring indenfor dans og er uddannede på forskellige danseskoler.

- Med tilføjelse af TAPA vil det betyde at vi kan nå ud til flere unge, som måske ikke har særlig stor interesse for at spille musik, men som gerne vil danse og bruge kroppen, skriver projektleder Jakob Søvndahl Skovaa i en pressemeddelelse.

Musikundervisningen vil syv grønlandske og tre danske musikere stå for. Navne som Nina Kreutzmann Jørgensen, Hans Ole Amossen, Karina Møller og Kimmernaq Kjeldsen vil være blandt underviserne.

- Meningen er at give de unge et lille skub med inspiration og undervisning, siger Jakob Søvndahl Skovaa.

- Dette vil forhåbentlig være med til at åbne op for nogle muligheder, holde liv i kulturlivet og give de unge nogle succesoplevelser til glæde for dem selv og andre.