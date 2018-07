Musikskole giver gratis opvisning

Redaktionen Søndag, 01. juli 2018 - 07:27

Serravik (Sisimiut musikskole) har det seneste år arbejdet på at skabe elementer til en fælles forestilling sammen med Syddjurs Kulturskole. Kulturskolens elitelinje som går under navnet “Shanghaiakademiet” har fået midler fra Nordplus Junior til at rejse til Sisimiut og færdiggøre arbejdet på forestillingen sammen med nogle af Serraviks elever samt andre børn og unge fra byen. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Fakta Fredag 6. juli 2018 kl. 17:00 I Taseralik Gratis entré

Børnene har selv været med til at skrive en del af musikken til forestillingen, og den tager udgangspunkt i temaerne sorg og savn. Der er blandt andet blevet arbejdet med fortællingen “Qilaap putua” og det danske sagn om Agnethe og havmanden. Der bliver arbejdet med musik, tekst, bevægelse, dans og scenografi.

De svære ting i livet

Forestillingen hedder “This too will pass” (Qaangiukkumaarpoq) og titlen henviser til at også de svære ting i livet kan overkommes og at der altid er håb og lyspunkter selv når man oplever sorg og savn.

Shanghaiakademiet er i Sisimiut med 30 elever og 6 undervisere fra den 30. juni til den 7. juli, og den 6. juli vil man kunne se resultatet af samarbejdet i Taseralik. Hele ugen vil børnene sammen udvikle og øve på forestillingen. Desuden vil gæsterne blive introduceret for traditionel grønlandsk musik og kultur, og også elementer herfra vil indgå i forestillingen.

Sponsorer

Den lokale opbakning fra KTI som har sponsoreret indkvartering og Brugseni som har sponsoreret morgenmad og frokost til gæsterne er helt essentiel for at projektet har kunnet realiseres. Også Taseralik og Nutaraq som udlåner lokaler til arbejdet skylder vi en stor tak.