Museumsledere fik "kultur på recept"

Nukaka er sammenslutningen af grønlandske museer og her kan medlemmerne få både økonomisk og faglig gavn af fællesskabet. Årets museumsledermøde blev til i samarbejde med NUKAKA’s søsterorganisation Organisationen af Danske Museer (ODM).

Forpligtende samarbejde

- Det har været en fornøjelse at have haft besøg af vores grønlandske museumskollegaer. Samarbejde og netværk er væsentlig – også for udvikling af museer. I Organisationen Danske Museer ser vi frem til yderligere og forpligtigende samarbejde med vores grønlandske kollegaer, udtaler direktør Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer, i en pressemeddelelse.

Nukaka’s medlemmer deltog for første gang i ODM’s store 2 dages formidlingsseminar med temaet: Hvad er museerne værd? Her var det specielt museernes potentiale som sundhedsfremmende faktor og inklusion af borgerne, som inspirerede. Kultur på recept er et nyt begreb, som åbner op for at museerne kan arbejde med lokalbefolkningens identitet og erindring. Her har man i udlandet gode erfaringer med forløb på museer for udsatte grupper med for eksempel demens og psykiske udfordringer.

Et grønlandsk museumsbegreb?

- Museerne i Grønland kan utvivlsomt lære meget af museer i andre lande, men det er også vigtigt at vi får sat gang i en proces, hvor vi spørger os selv, om de grønlandske museers værdi skal være den samme som i andre vestlige lande? Museer i Grønland er en relativ ny institution og det Vesteuropæiske museumsbegreb er meget genstandsorienteret. I Grønland har man levet som nomader og indsamling af ting har ikke været en del af den traditionelle kultur. Vi har brug for en aktiv grønlandsk museumsorganisation, der både kan kigge udad og indad og synliggøre det gode arbejde, som foregår på de grønlandske museer” udtaler Christine Løventoft, formand for Nukaka.