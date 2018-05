Museernes dag i Nuuk

Redaktionen Lørdag, 12. maj 2018 - 13:50

Hvordan lyder et museum? Hvilke stemninger skaber kunsten? Hvor langt ud i verden rækker Nuuk Kunstmuseums daglige arbejde? Hvordan udstiller og formidler man den kunst, der er en del af den grønlandske kunsthistorie?

Lyden på kunsten

Sidste år fik kunstmuseet produceret to podcasts til samlingen. Hele ugen sætter museet fokus på podcasten ‘Lydlandskaber’. Podcasten består af lydlandskaber skabt til forskellige rum på museet. Lyde som måske kaster andre og nye blikke på kunsten. Podcastene er skabt af lyddesigner Siri Paulsen.

Mandag til fredag udbyder kunstmuseet også en lydworkshop for 5. – 8. klasser, hvor eleverne selv skal eksperimentere med at lave en lille podcast til kunsten.

Nuuk Kunstmuseum i verden

Den Internationale Museumsdag fejres i hele verden under temaet

‘Hyperconnected museums: New approaches, new publics’.

På kunstmuseet vil hele ugen hænge et verdenskort over, hvilke steder i

verden kunstmuseet i måneden op til museumsdagen har været forbundet med. Udover at være lokalt forankret samarbejder Nuuk Kunstmuseum med andre institutioner både i og udenfor Grønland, og får dagligt henvendelser fra og henvender sig til verden udenfor Grønland.

Museumsdagen

Fredag i næste uge på museumsdagen vil Nivi Christensen, leder af Nuuk Kunstmuseum, med udgangspunkt i oplæg holdt på konferencer i blandt andet i København, Stockholm og Oxford, klokken 16.00 fortælle om nogle af de overvejelser, der fylder i hverdagen og i sidste ende danner rammen for, hvordan Nuuk Kunstmuseum ser ud og fungerer i dag.

Nuuk Kunstmuseum, der har åbent tirsdag til søndag kl. 13-17 og torsdag fra kl. 13-19, oplyser, at der hele ugen er gratis adgang.