Muligt tegn på liv på Mars

Henrik Bendix, Videnskab.dk Fredag, 08. juni 2018 - 08:16

For cirka 3,5 milliarder år siden var der en sø på det sted, hvor NASA's Mars-rover Curiosity kører rundt.

Nu er boreprøver fra den ældgamle søbund blevet analyseret af et af roverens instrumenter, og der er fundet klare spor efter en række organiske molekyler, altså, molekyler bygget op omkring kulstofatomer, der danner basis for alt liv på Jorden. Det skriver Videnskab.dk.

Trods navnet stammer de organiske molekyler dog ikke nødvendigvis fra levende organismer – de kan f.eks. også være leveret af meteorer.

Stort resultat

Sikkert er det dog, at livet kun kan opstå, hvor der er organiske forbindelser til stede. Så uanset om molekylerne kommer fra levende organismer eller ej, er fundet vigtig i forhold til at sandsynliggøre, at livet engang kan være opstået på Mars.

Læs mere på Videnskab.dk: Nye målinger fra Curiosity: Vandet flyder på Mars

Desuden kan man forestille sig, at eventuelle mikroorganismer – fortidige eller nutidige – kan leve af de organiske forbindelser.

- Det er stort. Det er et rigtig flot og spændende resultat, lige meget hvordan man vender og drejer det, siger lektor og Mars-forsker fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, Morten Bo Madsen, som ikke selv har været involveret i analysen, til Videnskab.dk.

Liv kan gemme sig under overfladen

Tidligere har NASA rapporteret om organisk kemi på den røde planet, men de nye resultater er langt mere overbevisende, fordi prøveresultaterne dengang blev 'forurenet' af klor fra stoffet perklorat, som der er rigeligt af på Mars' overflade.

Læs mere på Videnskab.dk: Metan fundet på Mars kan stamme fra liv – eller vulkaner

Morten Bo Madsen er absolut ikke afvisende over for, at de nyfundne molekyler kan komme fra liv, endsige at livet stadig kan eksistere under overfladen på planeten:

- Hvis der stadig er noget, der lever på Mars, må det være mikroorganismer, der lever et stykke nede, siger Morten Bo Madsen til Videnskab.dk.

Curiosity kan kun bore seks centimeter ned i overfladen, men med ExoMars-roveren, der sendes til Mars i 2020, vil man kunne bore et par meter ned.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Forskere: Vi finder intelligent liv i rummet inden for 20 år

Astronomer afviser muligt tegn på liv i rummet

Hvordan kan liv i rummet se ud?