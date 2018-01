Mudret forløb om vandkraftpotentiale ved Nanortalik

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked Handel og Energi har aktivt forhindret et privat initiativ i at udvikle et vandkraftprojekt ved Nanortalik med mulig transmissionsledning til Qorlortorsuaq.

Nanoq Power føler sig ført bag lyset, idet departementet nu i stedet vil bruge offentlige midler på at lave yderligere forundersøgelser på et projekt, som Nukissiorfiit ikke selv har ønsket at udvikle.

Sådan lyder kritikken fra en af stifterne af det private energiselskab Nanoq Power, Svend Hardenberg, der henviser til en rapport udarbejdet af Grønlands Selvstyre i 2015, hvor der står, at man ikke anser projektet ved Nanortalik for at være et realistisk vandkraftprojekt, og at 'Forundersøgelserne derfor er sat i bero'.

- Det eneste der har ændret sig, siden den rapport udkom, er, at Nanoq Power er blevet stiftet med det formål at ville revurdere projektet i Nanortalik og måske udvikle det, såfremt vi anser det for realistisk. Men til trods for løbende positive tilbagemeldinger til selskabet, har departementet arbejdet for, at et privat selskab ikke får lov til at foretager en sådan vurdering, siger Svend Hardenberg.

Læs hele historien i ugens udgave af Sermitsiaq. Køb avisen her: