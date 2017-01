Mount Everest skal måles meter for meter

I snart to år har der hersket tvivl om, hvorvidt verdens højeste bjerg er skrumpet.

Derfor drager et hold indiske forskere inden længe af sted til Nepal for at bestige Mount Everest og én gang for alle fastslå bjergets faktiske højde.

Tvivlen er opstået i kølvandet på det voldsomme jordskælv, der ramte det bjergrige land for snart to år siden.

Skælvet med en styrke på 7,8 kostede flere tusinde livet og ændrede det nepalesiske landskab.

Satellitdata indikerede efterfølgende, at det officielt 8848 meter høje Mount Everest var blevet op mod 2,5 centimeter mindre.

Usikkerheden omkring højden er blevet hængende i forskerkredse, og det er altså grunden til, at holdet på fem mand til foråret tager på en månedlang ekspedition til bjergets tinde.

- Vi vil måle det igen, fastslår chefopmåler Swarna Subba Rao, der er talsmand på projektet, over for det indiske nyhedsbureau Press Trust of India (PTI).

- To år er gået siden det kraftige jordskælv i Nepal, og der hersker fortsat tvivl i det videnskabelige samfund om, hvorvidt bjerget rent faktisk blev mindre, siger han.

Den samlede pris for ekspeditionen, der gennemføres i samarbejde med den nepalesiske regering, løber op i 700.000 dollar, eller hvad der svarer til 4,8 millioner kroner.

Holdet kommer til at bestå af forskere, der er "i god fysisk form, sunde og raske samt kvalificerede til at rejse", fortæller Swarna Subba Rao. De øvrige vil være professionelle bjergbestigere.

Rao er blevet bestormet af henvendelser fra personer, der ønsker at deltage i ekspeditionen. Det til trods for at den kan være farlig, fortæller han.

- Men risikoen opvejes af anerkendelsen, siger han til britiske The Guardian.

Rent praktisk vil videnskabsmændene løse opgaven ved hjælp af særlige måleinstrumenter, der placeres på bjerget.

Forskerne skal bruge to timer på at indsamle data ved hjælp af et GPS-system, der kan måle afstanden mellem satellitter i rummet og bjergtinden.

Efterfølgende går der to uger, før det indsamlede data er færdigbehandlet.

For at krydstjekke opmålingen skal et andet forskerhold tjekke højden på gammeldags manér.

Det gøres ved hjælp af triangulering. Da bjergets højde skulle fastslås i 1850'erne, var det den metode, der blev benyttet.

Det indebærer, at opmåleren står i en kendt afstand til bjerget. Herefter bruger vedkommende en stærk, teleskopisk vinkelmåler til at måle vinklen mellem det punkt og tinden. På den måde kan højden udregnes.

Den opdaterede højde skal blandt andet bruges i videnskabelige studier.

