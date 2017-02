Motzfeldt langer ud ”efter ytringer uden ansvar”

I en klumme i dagens AG blander Josef Motzfeldt sig i selvstændighedsdebatten, der har fået nyt liv – ikke mindst efter nedsættelsen af en forfatningskommission.

Mangfoldighedens styrke

- Mangfoldigheden skal være vores styrke og tolerancen for de forskellige religioner skal være blandt vore værdsatte værdier, skriver Josef Motzfeld, og understreger:

- Det er af væsentligste betydning, at en nation, som ønsker at stå på egne ben, ikke bygges på aversion og vrede, skriver han og fastslår, at meningsudvekslingerne på de elektroniske medier "ikke er nogen debat".

Friheden og fremtiden

Josef Motzfeldt maner til forsigtighed i debatten om det vigtige emne.

- Vores historie skal ikke spoleres af kræfter for splittelse, som fylder mere og mere i de såkaldte sociale medier. Det at være borger i det Grønland ligger ikke alene i fortiden, men i friheden og fremtiden, slutter han sit lange klummeindlæg.

