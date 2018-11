Motionsdoping koster liv i Danmark

Walter Turnowsky Torsdag, 22. november 2018 - 06:03

Det er ikke uden fare for helbredet, hvis man vælger at bruge den såkaldte motionsdoping, der finder sted i fitnessmiljøet.

Det kan nemlig være med livet som indsats, hvis man misbruger muskelopbyggende anabole steroider, viser ny dansk forskning.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Det er den største undersøgelse i Danmark til dato, og nu har vi et tydeligt bevis på, at der er alvorlige helbredsmæssige konsekvenser ved at tage anabole steroider, siger Henrik Horwitz til avisen. Han står i spidsen for undersøgelsen og er afdelingslæge ved klinisk farmakologisk afdeling på Bispebjerg Hospital, til avisen.

Undersøgelsen viser, at dødeligheden blandt motionsdopere er højere end blandt jævnaldrende mænd i den øvrige befolkning.

Forskerne bag studiet har i 2018 undersøgt de 545 mænd, der er blevet taget for misbrug af steroider i Danmark siden 2005, hvor Anti Doping Danmark (ADD) begyndte at teste motionsmiljøet.

Her fandt de, at der er tre gange flere dødsfald blandt misbrugere af anabole steroider end i kontrolgruppen.

Foruden det højere antal dødsfald har motionsdoping også alvorlige konsekvenser for helbredet.

Sammenlignet med kontrolgruppen har fem gange så mange af de undersøgte mænd haft blodpropper, og tre gange så mange lider af hjertesygdomme.

- De nye tal cementerer, at det er et alvorligt problem. Alarmklokkerne ringer for alvor hos os. Det er vigtigt, at vi får stoppet de unge mennesker, inden de roder sig ud i det her, som vi kan se har alvorlige konsekvenser, siger Michael Ask, direktør for ADD, til Jyllands-Posten.

En tidligere analyse foretaget i 2010 vurderede, at omkring 44.000 personer i alderen 15 til 60 år i løbet af deres liv havde brugt motionsdoping, mens 150.000 havde overvejet at gøre det.

I 2012 gav ADD 101 personer karantæne fra fitnesscentre, fordi de blev testet positive for doping eller nægtede at blive testet. I 2017 var dette tal 140.

Ifølge Michael Ask mangler stadig nye tal på området, men i ADD mener de ikke, at problemet er blevet mindre.