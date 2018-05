Motion i fritiden mindsker sygefravær

redaktionen Mandag, 21. maj 2018 - 09:41

Risikoen for langtidssygemeldinger er 27 procent højere for folk, der er inaktive i fritiden, viser en ny dansk undersøgelse.

Det skriver Fagbladet 3F.

Tre forskere fra Syddansk Universitet har undersøgt sammenhængen mellem fysisk aktivitet i fritiden og langtidssygdom på arbejdet. Deres resultater tyder på, at bare en halv times motion om dagen - eller mindst tre en halv time om ugen - mindsker og forkorter sygefraværet.

- Hvis du for eksempel bruger et kvarter på at cykle til arbejde i godt tempo med pulsen lidt oppe og et kvarter hjem igen, så ser det ud til, at du er nået et godt stykke vej, siger professor i sundhedsøkonomi Jan Sørensen til Fagbladet 3F.

Han kommer fra Dansk Center for Sundhedsøkonomi under Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU. Undersøgelsen er netop offentliggjort i et internationalt tidsskrift om folkesundhed, ”Scandinavian Journal of Public Health”.

Forskerne har set på langvarigt sygefravær i mere end fire uger, hvor arbejdsgiverne får refunderet sygedagpenge fra det offentlige. Men Jan Sørensen er overbevist om, at fysisk aktivitet i fritiden også mindsker det korte sygefravær, hvor folk er væk fra job i for eksempel to dage eller en uge.

- Det har vi bare ikke data for i denne undersøgelse. Men der kommer flere og flere beviser på, at fysisk aktivitet i fritiden forhindrer en række livsstilssygdomme eller gør dem mindre alvorlige.

Jan Sørensen peger på blandt andet diabetes, hjerte-kar-sygdomme og også nogle former for kræft.

Forskerne har til undersøgelsen brugt Sundhedsstyrelsens undersøgelser af, hvordan folk har det. Her skal folk blandt andet fortælle, hvor fysisk aktive de er i fritiden.

Undersøgelsen viser, at de, der motioner mere end en time om dagen - eller mindst syv timer om ugen - har endnu lavere langtidsfravær end de, der nøjes med en halv time om dagen - eller tre og en halv time om ugen.

- Men forskellen er ikke så stor. Det afgørende er, at man kommer op af sofaen i fritiden. Det kan også være rask gang med hunden eller andet. Bare hjertet kommer til at pumpe lidt ekstra, siger Jan Sørensen.

Han tilføjer, at den halve time om dagen også kan deles op i mindre portioner. Det skal ikke nødvendigvis være på én gang og i sammenhæng.