Morten fra Morten og Peter er død

Walter Turnowsky Onsdag, 09. maj 2018 - 10:00

Morten Jensen, der var del af den kendte duo Morten og Peter, er død. Det skriver Klub Svanen, et klub for personer med fysiske eller psykiske handicap, på Facebook.

Morten og Peter blev kendt over hele Danmark og var med til at mindske stigmatiseringen af psykisk sygdom. Det skete via de meget sete programmer med de to på TV2.

- Selv om solen står højt på himlen, er i dag alligevel en sorgens dag.

- Vores alle sammens Morten Jensen er nemlig taget videre til den anden side efter længere tids op- og nedture med sygdom.

- I dag sender vi alle vores tanker og masser af kærlighed afsted til Mortens familie og venner. Morten vil af Klub Svanen blive husket som en drillepind, der altid spredte godt humør omkring sig - og vi kommer alle sammen til at savne Morten og hans utrolig varme væsen, skriver Klub Svanen på sin hjemmeside.