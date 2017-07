Morgenluft i det udenrigspolitiske samarbejde

Der syntes at blæse lidt mildere vinde i debatten mellem Grønland og Danmark om udenrigspolitikken.

Fra dansk side er der i løbet af de seneste måneder sendt signaler om, at man vil give Grønland større indflydelse på udenrigspolitikken.

Løkke: Min dør står åben

I juni var det statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der sendte et forsigtigt signal.

- Det er klart jo mere sammentænkt og forankret den udenrigspolitik, der føres, er i alle dele af Rigsfællesskabet, jo større er gennemslaget, sagde han til Sermitsiaq.AG.

- Jeg har i hvert tilfælde forsøgt at sende det signal og vil også gerne gøre det her, at min dør altid står åben. Jeg har bestræbt mig på, at have en dialog ud over de årlige rigsmøder, Hvis der i Grønland er synspunkter, som man vil trække ind på mit bord, så er man jo altid velkommen.

Samuelsen anerkender 'grønlandskortet'

Og senest har udenrigsminster Anders Samuelsen (LA) over overfor KNR åbent anerkendt, at Grønland som del af rigsfællesskabet giver lettere adgang til den amerikanske regering.

På den baggrund vil også han give plads til de grønlandske synspunkter.

- Jeg gør jo, hvad jeg kan for at give os og hinanden så meget plads som overhovedet muligt. Og det gør jeg ud fra en respekt for Grønland og den debat, som er i Grønland i forhold til hvilken rolle, Grønland helst ser sig spille, siger han til KNR.

Tidligere uvilje

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggende, Suka K. Frederiksen (S) er glad for, at Danmark nu åbent anerkender, at man spiller ‘grønlandskortet’ i udenrigspolitikken.

- Jeg synes også at det er det er, at man nu tager spørgsmålet om grønlandskortets betydning i forhold til fordele ved Danmarks aftaler med USA mere alvorligt. Tidligere har man ikke haft en stor vilje til at drøfte dette eller sætte fokus på denne betydning, hvorfor vi glæder os fremadrettet til at samarbejde og opnå resultater til fordel for landet, skriver hun i en pressemeddelelse.

I juni fremlagde den danske regering en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi med øget fokus på arktis. Ph. D. ved syddansk universitet, Jon Rahbek-Clemmensen vuderer, at også denvil give Grønland bedre muligheder for at blive hørt.

Det sker blandt andet ved, at der indføres en årlig dialog om Arktis.

- Det kan føre til en anerkendelse af, at vi ganske vist ikke altid er enige, men at vi er del af et rigsfællesskab, som alle får noget ud af. En bevidsthed af dette savner jeg til dels både i Nuuk og i København, siger han til Sermitsiaq.AG.

