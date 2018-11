Mor til for tidligt fødte børn: Vi har brug for støtte

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 17. november 2018 - 10:49

Thora Steenholdt var gravid med tvillinger, da hun får konstateret svangerskabsforgiftning. Hendes tilstand bliver hurtigt værre, så hun bliver indlagt i Aasiaat sygehus for derefter at blive fløjet akut til Nuuk. I Nuuk vælger lægerne at lave en akut kejsersnit på hende, så de små tvillingepiger bliver født d. 25. januar 2018, ti uger før termin.

- Den ældste tvilling vejede knap 1.000 gram og var 36 cm lang ved fødslen. Den yngste var lidt større. Lægerne fortalte, at de var raske, fortæller Thora Steenholdt, 28 år.

- De to små piger.

Hun har tre ældre børn, der på det tidspunkt var ti, seks og et år. Børnene bliver passet hos deres bedsteforældre hjemme i Kangaatsiaq, mens Thora bliver i Nuuk sammen med sin mand.

Komplikationer

For Thora har det været svært at finde nogen, der kunne lytte. Med tre ældre børn, der alle blev født til terminen, er det helt nyt at skulle tilpasse sig to små babyer, der har helt andre behov.

Dagen efter fødslen døde den yngste pige.

Lægerne havde overset pigens hjertefejl.

Den lille piges hjerte gav op.

- Som mor er det ekstra hårdt at miste så lille en baby. Vi fik at vide, at begge babyer var raske, men dagen efter døde den yngste. Vi vidste ikke, hvor vi kunne henvende os, fortæller Thora Steenholdt stille over telefonen.

Ikke nok med, at det ene barn døde, så måtte Thora og hendes mand arrangere begravelsen i Nuuk, da de må blive i hospitalet til den overlevende pige vejer mindst 3.000 gram.

Ingen steder at henvende sig

Sammenlagt er Thora Steenholdt indlagt i fødeafdelingen i Nuuk i fire måneder. Selvom hun hurtigt kommer sig, må hun blive indendøre på grund af sin svangerskabsforgiftning.

- Der bør være flere tilbud til forældre med for tidligt fødte børn. Vi mangler et sted at henvende os, når vi har brug for hjælp og støtte omkring vores barn, siger Thora Steenholdt.

Hun har tit oplevet, at en sygeplejerske skulle vurdere, om hun har brug for at snakke med en læge, siden hun kom hjem til Kangaatsiaq.

- Der bør være en psykolog tilknyttet os. Der er alt for lidt fokus på os forældre med for tidligt fødte børn, slutter Thora Steenholdt.