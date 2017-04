Mor og far på skolebænken gør børnene mere koncentrerede

Elever, der er blevet bedre til at sidde stille og lære noget. Det er virkningen af, at Qeqqata Kommunia i efteråret gennemførte de første familieklasser, hvor mor og far i en periode kommer med i skolen.

Metoden har vist sit værd andre steder både her til lands og i udlandet, og blev sidste efterår også indført i Sisimiut og Maniitsoq.

Mere rolige børn

Kort fortalt går det ud på, at forældrene to gange om ugen kommer omkring fire timer i skolen sammen med børnene. Ideen er at forældrene både kan støtte hinanden gensidigt, og sammen med børnene øve i for eksempel at sidde stille.

Og familieklasserne virker - også efter mor og far ikke længere kommer med i skole.

- Vi har netop haft et opfølgningsmøde om familieklassen vi gennemførte i efteråret, og lærerne kan stadig mærke en forskel, eleverne er mere rolige og koncentrerede, siger familieklasselærer Astrid Jensen fra Sisimiut ifølge en pressemeddelelse fra kommunen.

Nye familieklasser i gang

Familieklasserne har også fået 'lektier' for, således at forældrene støtter deres barn ved, at øve bordskik ved aftensmaden, stå i kø i supermarked, vente på tur i brætspil og øve sig i eller ikke at tale i munden på hinanden.

- I Maniitsoq startede vi den første familieklasse sidste år, hvor tre familie deltog. Det har været en meget lærerig tid for os alle, siger skoleinspektør Elna Heilmann

- Det næste hold kører nu med fire familie. Det er en positiv og meget velkørende familieklasse vi har, hvor udfordringer løftes i fælleskab.

Opbakning fra arvejdspladser

For at familieklasserne kan køre, kræver det forståelse fra forældrenes arbejdspladser. I de fleste tilfælde har virksomhederne vist sig fleksible og givet forældrene mulighed for at gå i skole i arbejdstiden.

- Der er nogle få virksomheder, hvor samarbejdet har været en udfordring for skolerne og opbakningen ikke har været optimal” fortæller Uddannelsescheferne i Qeqqata Kommunia Annga Lynge og Anna Heilmann.

Lærere og skoleledere fra kommunens tre største skoler har deltager i kurser for at lære om familieklasser.