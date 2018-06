Mon Spørge-Jørgen skal hedde Jens?

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 26. juni 2018 - 07:21

Noget tyder på, at medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk, Partii Naleraq, har en ambition om at overtage partikollegaen Anthon Frederiksens gamle titel som Inatsisartuts mest spørgende medlem, når det gælder paragraf 37 spørgsmål. En titel som det nuværende Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsvæsen blev indehaver af for sin spørgelyst i løbet af 2016.

Spredehagl

Med 19 spørgsmål fra Jens Napãtôk bliver der skudt med spredehagl. Emnerne dækker over sælskinds-indhandling, timelærere og Joint Committee.

Uanset at Grønlands Statistik for nylig oplyste svaret – og refereret i Sermitsiaq.AG samme dag – stiller Inatsisartut-medlemmet følgende spørgsmål:

- Hvor mange sælskind er der blevet indhandlet i Grønland i 2017?

Svaret er 16.281, oplyser Grønlands Statistik for mindre end to uger siden.

Embedsmændene i Departementet for Fiskeri og Fangst kan derfor ånde lettet op med det ene spørgsmål, da svaret ligger til højrebenet, mens VM-slutrunden kører i højeste gear.

Hvem tæller turisterne?

Anderledes stiller det sig nok, når følgende skal besvares:

- Hvilken indvirkning har Joint Committee aftalen på turismen, er der kommet flere turister?

Spørgsmålet er blot et blandt syv andre om samme komite, og begrundelsen lyder:

- Grønland og USA indgik i 2004 en aftale, som blev kaldt Igaliko aftalen, denne aftale er en fornyelse af aftalen mellem USA og Danmark i 1951, hvor der var enighed om at iværksætte flere tiltag på flere områder gennem underskrivelsen af Joint Committee aftalen. Det vil være interessant at få at vide, at der på hvilke områder aftalen har gavnet Grønland og om der er sket en evaluering af aftalen.

Her har embedsmændene ikke mulighed for at ty til Grønlands Statistik.

Ti arbejdsdage

Jens Napãtôk beder om at få svar på sine spørgsmål, inden der er gået ti arbejdsdage, hvilket reglerne foreskriver.