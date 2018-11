Momo: Politiet sender en vejledning efter henvendelse

Redaktionen Mandag, 05. november 2018 - 12:01

- Hos politiet i Nanortalik har vi i går modtaget en borgerhenvendelse om ”Momo”, skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Internetfænomenet Momo handler om, at en afsender udgiver sig for at være en såkaldt Momo, som er en figur, som mange børn og unge kender fra de sociale medier, oplyser Grønlands Politi.

Forsøger at manipulere og true børn og unge

- Afsenderen bag Momo-beskeden forsøger at manipulere og true børn og unge til at udføre skadelige handlinger på sig selv og deres familie gennem fx sms-beskeder, skriver politiet.

Hvis man modtager en truende Momo-besked, bør man gemme beskeden og anmelde det til politiet. Man bør ikke svare på beskeden, lyder opfordringen fra Grønlands Politi.

Må ikke sendes videre

- Momo-beskeder må ikke sendes videre. Grønlands Politi understreger, at det i medfør af Kriminallovens §98 er ulovligt at fremsætte trusler på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd. Det kan således være ulovligt at videresende Momo-beskeder, skriver politiet.

Derudover henviser Grønlands Politi til Red Barnet Grønlands råd i relation til Momo – nemlig at forældre taler med deres børn om brugen af sociale medier og holder øje med, hvad der foregår på børnenes telefoner.

Påvirker børn og unge

- Uanset om Momo Challenge er virkelig eller ej, påvirker den børn og unge. De bliver bange for billedet af ”Momo”, og det skræmmer dem at høre om selvmord i forbindelse med udfordringen, ligesom det skræmmer dem at blive truet med alt muligt, hvis de ikke gør, som dukken ”Momo” siger. Tag derfor dit barns bekymringer alvorligt, lyder rådet fra Red Barnet Grønland.

Læs mere om Momo og gode råd til sikker færden på internettet i Red Barnet i Grønlands hjemmeside.