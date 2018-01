Mørkelægningsgardinerne udsat til nytår

Stramningerne af alkoholloven træder i kraft 1. marts, men den omdiskuterede afskærmning af øl, vin og spiritus skal først installeres i butikkerne 1. januar 2019.

Det sker af skyldig hensyn til butikkerne i Nord- og Østgrønland, som får svært ved at skaffe det nødvendige materiale til afskærmningen inden marts.

Det skriver Sermitsiaq, der udkommer fredag.

Departementet for sundhed har sendt en bekendtgørelse om afskærmning af alkohol i butikkerne i høring med svarfrist 2. februar, og forslaget ligger under høringsportalen på Naalakkersuisuts hjemmeside.

- Det vil klæde departementet at melde tydeligere ud, at den del af lovgivningen, som gælder afskærmning, er udsat til næste år, for det var netop denne del, som vakte allermest postyr, da loven blev vedtaget i Inatsisartut, siger KNB's salgschef Jes Nyborg til Sermitsiaq.

Formålet med afskærmningen er, at øl, vin og spiritus ikke skal være synlig for kunder, som går i butikken for at købe almindelig dagligvarer.

