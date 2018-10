Møde og samråd om lufthavnsinvesteringer

Walter Turnowsky Mandag, 01. oktober 2018 - 08:34

IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen mødes i dag med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for at drøfte aftalen om, at Danmark vil investere, yde lån og stille garant i forbindelse med lufthavnspakken, hvis den bliver vedtaget.

- Statsministeren har jo holdt møder med de danske partier, hvor han har orienteret om planerne. Jeg har derfor presset på, at der ligeledes skulle holdes møder med de grønlandske medlemmer af Folketinget, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Allerede på onsdag er lufthavnspakken igen på dagordenen på Christiansborg.

Den dag er finansminister Kristian Jensen (V) kaldt i samråd i grønlandsudvalget. Det er Enhedslistens Christian Juhl, der spørger ind til baggrunden for aftalen "i lyset af, at det grønlandske selvstyre endnu ikke har besluttet sig for, hvilken model for forbedring af infrastrukturen de ønsker."

Christian Juhl har tidligere kritiseret Lars Løkke Rasmussen for at indgå aftalen i utide.

- Det er fra Lars Løkke Rasmussens side manglende respekt for grønlændernes politiske proces og et kluntet forsøg på at føre udenrigspolitik, lød det fra Christian Juhl (EL).