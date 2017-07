Modstand for Ilanngaassivik fra Siumuts egne rækker

- Stop ’Ilanngaassivik’ som savner et lovgrundlag.

Sådan lyder overskriften på et åbent brev til Naalakkersuisut fra Sakio Fleischer (S), der er medlem overgangsudvalget i Avannaata Kommunia.

Dermed er Sakio Fleischer imod Naalakkersuisuts forslag om den nye inddrivelsesordning, hvor det offentlige kan tage en del af borgernes løn inden udbetaling. Formålet er at gøre gælden på 935 millioner kroner mindre.

Inddrivelsesopgaven skal tilbage til kommunerne

Han mener, at den bedste vej til at mindske gælden til det offentlige, er at flytte inddrivelsesopgaven tilbage til kommunerne.

- Efter inddrivelsesopgaven blev flyttet centralt til Selvstyret, har gælden til det offentlige været støt stigende. Vi ved, at i et land med lange strækninger fra et sted til et sted, kan en central service ikke bruges, mener Sakio Fleischer (S).

Sakio Fleischer fortæller, at han selv har arbejdet med inddrivelse af gæld i kommunen i flere år. Han har oplevet, at mange af de personer der har gæld, er meget samarbejdsvillige, når man arbejder tæt sammen med dem.

Kan ikke se lovgrundlaget

Han påpeger, at inddrivelse kan kun ske med hjemmel i retsplejeloven og Selvstyrets bekendtgørelse om inddrivelse af restancer til det offentlige. Han har svært ved at se, hvilken lovgrundlag, der skal være ved oprettelsen af Ilanngaassivik.

- Ilanngaassivik er ikke en fornuftig løsning, og er kun forsøg på at styre nogen oppefra, siger Sakio Fleischer.

Han opfordrer derfor Naalakkersuisut om, at finde en løsning med inddrivelsespersonale i kommunerne, i stedet for at tage ansvaret fra befolkningen.

- På den måde kan man fortsætte den tætte samarbejde med folk, og muligheden for at mindske den stigende gæld, mener Sakio Fleischer.

