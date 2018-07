Mode til fordel for unges drømme

Redaktionen Onsdag, 04. juli 2018 - 11:13

Designeren Louise Lynge Berthelsen har med sit firma Nuuk Couture ApS indgaået et samarbejde med Natascha Pedersen bedre kendt som makeup-artist Nataschap.

Begge kvinder har valgt at følge deres karriere drømme, til trods for de udfordringer der ligger i at være de første inden for deres felter i Grønland samt at befinde sig langt fra resten af verden. Med den erfaring de har opnået ved de, at man som ny og måske især som ung kan bruge alle den anerkendelse, man kan få for at opnå succes.

Louise Lynge Berthelsen

Derfor har de to kvinder valgt at indgå et samarbejde, hvor de med Nataschas fantastiske makeup-kunst inspireret af Louises avittat design, lancerer en dame og herre t-shirt til fordel for Foreningen Grønlandske Børns projekt ‘Sapiik’, et projekt der skal støtte unge i Grønland med at opnå deres drømme.

Sapiik er for elever i 9. og 10 klasse. De står over for det ofte svære valg af fremtidig karriere og uddannelse. Gennem virksomhedsbesøg, besøg af rollemodeller og sociale aktiviteter arbejder de unge med og får sat ord på deres fremtidsdrømme. I Sapiik arbejdes også med at skabe et bedre sammenhold mellem de unge og at give den enkelte unge større tro på sig selv. Det smitter af på det faglige udbytte i skolen.

Natascha Petersen

”Sapinngilagut” er Nuuk Coutures mottto – et kærligt skulderklap til os alle –ikke mindst de unge. Overskuddet fra salg af T-shirten går helt og holdent til Sapiik Projektet. Disse vil blive solgt første gang i Tivoli I Grønland 31/7-1/8.

- Vi håber på at kunne samle minimum 45.000 kr. til Sapiik projektet, siger Louise Lynge Berthelsen.

- Det forudsætter selvfølgelig at folk vil købe t-shirten og støtte projektet, slutter Natascha Pedersen.

Sapiik startede i Nuuk i 2008 og er siden da udbredt til flere byer i Grønland. Ilulissat og Qaqortoq har været med siden 2010 og fra årsskiftet 2017/18 kom Maniitsoq også til. I løbet af årene er der opbygget et tæt samarbejde med lokale virksomheder, som åbner dørene for virksomhedsbesøg og praktikpladser.