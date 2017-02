Mobildækning: Hallo - er der nogen?

Som medlem af Inatsisartut og medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq er han ofte i Nuuk og oplever derfor på egen krop, hvor stor forskellen er.

Læs også: Tele-Post vil give mobilkunder højere hastigheder

- Det sker flere gange dagligt, at samtaler falder ud, hvorefter det er besværligt at etablere kontakt igen. Cirka hver anden gang man foretager et opkald er der kun støj i den anden ende, oplyser Justus Hansen til Naalakkersuisut, som han stiller flere spørgsmål, der ønskes besvaret.

- Der går ofte flere minutter – nogle gange timer – fra afsendelse af SMS/MMS/iMessage til det afsendte ankommer til modtageren, forklarer politikeren, der ønsker svar på, hvilke planer man har for at rette op på den skævhed mellem Øst- og Vestkystens byer.