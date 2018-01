Mobbere er ikke onde

Det kan være svært ikke at tænke på dit barns mobber og mene, at der må være noget galt med vedkommende. Det kan være, du selv tænker grumme tanker om ham eller hende, der stjal din skoletaske i sin tid eller talte grimt om dig.

Den tanke hænger sammen med et forældet mobbesyn ifølge mobbekonsulent med ph.d. i psykisk pædagogik, Helle Rabøl Hansen. Nu er forskere begyndt at se på mobning som en social mekanisme i et fællesskab og gør op den gamle tanke om, at det er ét individ, der skaber problemerne og dermed mobningen.

- Hvis mobbere ikke havde empati, og dermed var psykopater, så ville der jo være psykopater i hver eneste skoleklasse, så det holder simpelthen ikke, siger Helle Rabøl Hansen til den danske avis Samvirke.

Forklaringen på mobberi findes i fællesskabet.

Helle Rabøl Hansen understreger, at mobbere oftest viser sig at være mennesker med alle de følelser, de skal have. En af faktorerne for at hoppe med i mobbegruppen kan være behovet for at være med i en gruppe.

Man kan altså være afhængig af den gruppedynamik, der former sig under mobningen. Det kræver meget mod at sige fra og melde sig ud af gruppen, når det første skub mod offeret er taget. Også selvom det går ud over ens egne etiske værdier. Man lader sig rive med.

Nina Hein, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, mener, at skolerne i stor stil har lagt det sociale ansvar over på forældrene. Skolen bør også koncentrere sig om det sociale.

- Idéen om ansvarsfordelingen hviler på en forståelse af, at man i skolen kan skille det sociale og det faglige ad, men de to ting hænger fuldstændig sammen. Det er en umulig opgave for forældrene at have et fuldstændigt ansvar for børns trivsel i skolen. Derfor bør skolen fokusere på det sociale og fællesskabet også, siger Nina Hein til Samvirke.

Nina Hein mener også, at man fejlagtigt angriber den problematiske dreng eller pige i stedet for fællesskabet. Når man kigger på specifikke børn som mobbere, mindskes forståelsen af, at det er en fejl i de sociale dynamikker i klassen, der kan være årsag til mobberi. Det bør ændres, mener hun.