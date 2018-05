Mittarfeqarfiit skal servicere amerikanere i Kangerlussuaq

Kathrine Kruse Søndag, 06. maj 2018 - 08:08

Mittarfeqarfiit har indgået en femårig aftale med 109th Airlift Wing, som er en del af den amerikanske luftvagt, New York Air National Guard.

Ifølge Mittarfeqarfiit omhandler aftalen indkvartering og servicering af forskellige opgaver i Kangerlussuaq.

- 109th Airlift Wing har valgt Kangerlussuaq som deres fortrukne lufthavn at operere ud fra, dels på grund af den korte afstand til isen, men ikke mindst fordi Mittarfeqarfiit i Kangerlussuaq kan tilbyde dem en pakkeløsning med indkvartering og forskellige serviceopgaver, skriver Mittarfeqarfiit i en pressemeddelelse.

Og det glæder kommerciel direktør i Mittarfeqarfiit, Jeppe Jensen, over.

– Det er glædeligt, at 109th Airlift Wing har sat pris på den service Mittarfeqarfiit yder i Kangerlussuaq, og at de på den baggrund har ønsket at udvide aftalen. Den femårige aftale betyder, at vi kan fortsætte det gode samarbejde, som ligger helt i tråd med det vi gerne vil, nemlig at arbejde for hele tiden at forbedre vores service og skabe mest værdi for kunder og samfund, siger Jeppe Jensen, kommerciel direktør i Mittarfeqarfiit.

109th Airlift Wing, der har hjemmebase på Straton Air base, og har 12 C130 herculesfly med monteret ski, har til opgave at støtte, National Science Foundation, NSF, med at håndtere transport af gods og forskningspersonel til forskellige forskningsstationer inde på indlandsisen, blandt andet Summit, som er en del af NSF. De supporterer også den danske forskningsstation EastGrip.