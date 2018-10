Mittarfeqarfiit fejrer 30 års jubilæum

redaktionen Mandag, 08. oktober 2018 - 12:17

Mittarfeqarfiit har i år 30 års jubilæum siden lufthavnsselskabet blev grundlagt i 1988.

Jubilæet bliver fejret med en kaffemik for alle i de byer, hvor der er en lufthavn eller en bemandet helikopterflyveplads, meddeler Mittarfeqarfiit i en pressemeddelelse.

- Vi har valgt at fejre jubilæet med en kaffemik de steder hvor Mittarfeqarfiit er til stede. Vi glæder os til at fejre dagen for vi er stolte over, at vi gennem 30 år er blevet eksperter i at drive lufthavne og helikopterflyvepladser under arktiske forhold, siger direktør Marie Fleischer i en pressemeddelelse.

Kaffemikken bliver holdt tirsdag den 9. oktober 2018 fra kl. 10.00 til 16.00 i alle lufthavne og bemandede helikopterflyvepladser.

Mittarfeqarfiit driver 13 lufthavne og 43 helikopterflyvepladser i Grønland, og har med ca. 450 medarbejdere en af landet største arbejdspladser.