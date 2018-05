Mistillidsdagsorden mod Pele Broberg

Walter Turnowsky Mandag, 28. maj 2018 - 11:40

Tonen er hård lige fra starten i det nye Inatsisartut. Allerede første dag Demokraternes stemmesluger Niels Thomsen går på talerstolen udtaler han sin mistillid til naalakkersuisoq for finanser, Pele Broberg (PN).

Niels Thomsen beskylder Pele Broberg for at komme med mangelfulde oplysninger i spørgsmålet om beskæftigelsesfradraget. Som vi har fortalt tidligere, så står der i koalitionsaftalen, at fradraget skal indføres i 2019.

Det omformulerede Pele Broberg i et talepapir i et samråd med Finans- og Skatteudvalget til, 'Naalakkersuisut har i koalitionsaftalen tilkendegivet, at et forslag om beskæftigelsesfradrag ønskes fremsat i 2019'.

Niels Thomsen mener dog, at Pele Broberg under samrådet sagde, at forslaget ville blive fremsat under efterårssamlingen i år. Af dagens fremlæggelse fremgik, at det først vil ske i 2019.

Derfor erklærer han sin mistillid til Pele Broberg.

Niels Thomsen beskylder desuden Naalakkersuisut for at slynge om sig med tomme ord og floskler, samt for at føre en slingrekurs.

Mødet i Inatsisartut er afbrudt. Koalitionspartierne arbejder på at forslag, der skal forhindre en mistillidserklæring til naalakkersuisoq Pele Broberg.



Odateret 12.20 med en præcisering af Niels Thomsens begrundelse.