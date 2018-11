Mistillid til naalakkersuisoq afbryder Inatsisartut

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 06. november 2018 - 12:32

Mødet i Inatsisartut-salen er midlertidigt sat på pause, fordi der er udtrykt mistillid til den siddende naalakkersuisoq for Erhverv og Energi. Mødet genoptages kl. 12.45.

Det skete, mens man behandlede et lovforslag om kommerciel udnyttelse af is og vand.

Angiveligt har Aqqalu Jerimiassen holdt møder med kinesiske interessenter om vandudnyttelse, selv om lovgrundlaget ikke er på plads, og det har vakt vrede.

Han var i sidste uge på et større erhvervsfremstød i Kina.

- Det er absolut uacceptabelt og udviser total mangel for forståelse af magtens fordeling samt fuldstændig manglende respekt af Inatsisartut, sagde Pele Broberg som begrundelse for mistillidsvotummet.

IA skulle være parat til at støtte Partii Naleraq i dets mistillidsvotum.

Det store spørgsmål er imidlertid, hvordan Demokraterne stiller sig, da de skal lægge stemmer til, hvis mistilliden skal have flertal bag sig.

I går var Randi Vestergaard Evaldsen ude med riven om samme erhvervsfremstød, men med fokus på forhandlinger med to kinesiske olieselskaber.

Demokraterne mente ikke, at naalakkersuisoq for erhverv havde mandat til at holde disse møder, al den stund at satsning på onshore-olieefterforskning ikke var godkendt i den kommende finanslov for 2019, hvor indsatsen står til at koste 48 millioner kroner.

Pele Broberg sagde også:

- Vi har ydermere hørt igennem pressen, at den pågældende naalakkersuisoq har uddelegeret erhvervsfremstød om olie til sin øverst administrativt ansvarlige. Dette anser vi som manglende respekt og som en handlen uden et klart mandat fra Inatsisartut,