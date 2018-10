Mistænkelige pakker sendt til Clintons, Obama og CNN

Ritzaus Bureau Onsdag, 24. oktober 2018 - 14:47

Mistænkelige pakker, som kan indeholde sprængstoffer, er blevet sendt til Hillary og Bill Clinton og til tidligere præsident Barack Obama, oplyser amerikanske medier og USA's efterretningstjeneste i en erklæring.

Samtidig rapporterer CNN, at der også er sendt en mistænkelig pakke til Det Hvide Hus, dette afvises dog af en kilde tæt på situationen.

Men CNN's egne redaktionslokaler på Manhattan blev evakueret.

- Time Warner Center i New York City er evakueret, oplyser CNN, som citerer politiske iagttagere for, at personerne bag de mystiske pakker øjensynligt ønsker at skabe panik.

Alarmen blev afsluttet efter to timer, da pakken var blevet fjernet.

Tv-stationen skal ifølge ubekræftede rapporter have modtaget en pakke med en rørbombe, som var adresseret til tidligere CIA-direktør John Brennan, som ofte medvirker i CNN's nyhedsudsendelser.

Sikkerhedstjenesten Secret Service, som beskytter den amerikanske præsident og tidligere præsidenter, bekræfter rapporter fra The New York Times om, at der er fundet pakker som kan indeholde sprængstoffer adskillige steder.

- En pakke er sendt til Hillary og Bill Clintons forstadshjem ved New York City og tidligere præsident Barack Obamas hjem i Washington. Den ene pakke er adresseret til Clinton-familiens hjem i Chappaqua i delstaten New York, hedder det.

Præsident Donald Trump er blevet orienteret om de mistænkelige pakker, og han tager situationen "meget alvorligt", siger kilder tæt på præsidenten til MSNBC.

- Det Hvide Hus fordømmer de foragtelige handlinger rettet mod Obama og Clintons, hedder det i en erklæring.

Politiet i Florida oplyser samtidig, at det har indledt efterforskning af en mistænkelig pakke, som er blevet fundet nær et kontor, som tilhører et demokratisk kongresmedlem, Debbie Wasserman Schultz.

En anonym embedsmand siger, at de fundne sprængstoffer er magen til dem, som blev fundet mandag i en pakke i milliardæren og filantropen George Soros' hjem i en New York-forstad.

Soros har brugt store dele af sin formue på at udbrede demokrati i Europa efter kommunismens fald. Han bliver af højreorienterede grupper beskyldt for at have bidraget til flygtningestrømmen i EU.

/ritzau/AFP