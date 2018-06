Misbrugte børn skal få hjælp af rejsehold

redaktionen Mandag, 11. juni 2018 - 11:07

Kommuneqarfik Sermersooq har i samarbejde med Socialstyrelsen i Grønland etableret et rejsehold, der skal tage sig af netop børn og unge, der har psykiske mén efter overgreb, skriver Kommuneqarfik Sermersooq i en pressemeddelelse.

Rejser til byen hver måned

- Rejseholdet vil bestå af to eksterne behandlere, der hver måned vil tilbringe en uge i Tasiilaq. Her skal de støtte og behandle børn og unge mellem 6 og 17 år, der har været udsat for overgreb, men de skal også støtte forældre og personale, der til dagligt har med de unge at gøre, meddeler kommunen.

Derudover skal rejseholdet holde åben rådgivning for børn og forældre og holde kurser for de personer, der arbejder med børn og unge.

Pilotprojekt

Uju Petersen, der er formand for Udvalg for Børn og Familie i kommunen, er glad for etableringen.

- Der er ingen tvivl om, at der er et kæmpe behov for rejseholdets indsats. Vi har et enormt behov i Tasiilaq. Vi arbejder selvfølgelig på at få fastansatte terapeuter i byen, men dette er et rigtigt godt supplement til de øvrige indsatser i byen, siger han i pressemeddelelsen.

For at sikre, at der bliver fulgt op, på de tiltag som rejseholdet sætter i gang, nedsættes der en netværksgruppe, der består af faste repræsentanter fra skolen, sundhedsvæsenet, politiet, Forvaltning for Børn og Familie og Familiecenteret i Tasiilaq, oplyser Sermersooq.

Kommunen og Socialstyrelsen i Grønland deler alle udgifter til rejseholdet. I første omgang er der tale om et pilotprojekt, som skal evalueres i juni 2019.