Mirakel ingen omkom

Det var et drænslange, der ikke var blevet installeret efter reparationsarbejde, der var årsag til at Inuk II tog vand ind og sank den 14. august ud for Ilulissat.

23 franske og italienske turister fra krydstogtskibet L’Austral blev reddet i sidste øjeblik.

Undersøgelse af forliset viser, at det var tvivlsomt om båden kunne være blevet evakueret med skibets eksisterende sikkerhedsprocedure og udstyr, hvis der ikke havde været andre både i nærheden.

- Pludselig kunne båden ikke længere styres. Den blev mere ustabil og agterdækket var godt på vej til at komme under vand, skriver den maritime havarikommission i undersøgelsesrapporten.

Minutterne efter var dramatiske. Turistbåden Clane blev alarmeret over vhf radioen. Skipperen på Clane kunne se med det samme, at agterstavnen lå under vand.

- Skipperen på Clane råbte til besætningen på Inuk II, at de var ved at synke og bad sine besætningsmedlemmer gøre sig klar til at få evakueret passagererne på Inuk II til deres båd, står der i rapporten, der beretter, at det først på det tidspunkt gik op for skipperen på Inuk II, at dækket på båden ville stå under vand inden for kort tid.

Ifølge den maritime havarikommission, er det tvivlsomt om passagererne på Inuk II kunne have været evakueret ved hjælp af bådens sikkerhedsudstyr og procedurer, selvom de er lavet efter internationale standarder.

