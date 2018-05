MIO på vej til Qaanaaq

Redaktionen Onsdag, 16. maj 2018 - 13:26

Nu får børnene i Qaanaaq mulighed for at tale direkte med deres talsmand, Aviâja E. Lynge.

En af MIO’s lovbundne opgaver er at monitorere, om børns vilkår i Grønland er i overensstemmelse med FN’s Konvention om Barnets Rettigheder.



Derfor rejser Børnetalsmanden og MIO i slutningen af maj til Qaanaaq for at tale med børn og voksne om børns vilkår og for at give råd og vejledning om børns rettigheder.



- Vi rejser til Qaanaaq for at styrke både børns, unges og voksnes viden om børns rettigheder og for at give råd og vejledning, hvis man mener, at børns rettigheder bliver krænket. Desuden giver vores besøg vigtig viden om, hvordan livet ser ud for børn i skiftende aldre og alle dele af samfundet, skriver Aviâja E. Lynge i en pressemeddelelse.

Under rejsen vil børn og voksne have mulighed for at mødes med MIO til samtaler, hvor man kan være anonym, hvis man ønsker det. Derudover afholder MIO rettigheds-aktiviteter med skoleelever, holder møder med skolen, kommunen og MIO besøger elevhjemmet.

Rejsen foretages i perioden 30. maj til 6. juni 2018