MIO: - Styrk rejseholdet for børn

Naalakkersuisut vil skærpe kriminalloven, når det gælder seksuelle overgreb på børn. Fremover skal det altid dømmes som voldtægt, hvis man forgriber sig på et barn under 12 år - uanset omstændighederne.

Normalt forudsætter en dom for voldtægt, at der er tale om vold, trusler eller at man udnytter, at en person befinder sig i en hjælpeløs tilstand.

LÆS: Overgreb på børn under 12 skal dømmes som voldtægt

Hjælp ville være stærkere signal

Hos MIO ser man det som et skridt i den rigtige retning.

- Grundlæggende hilser vi naturligvis alle tiltag, der forbedrer beskyttelsen af børn, velkomne, siger børnetalsmand, Aviâja Egede Lynge til Sermitsiaq.AG.

Naalakkersuit begrunder lovforslaget med at det ‘sender et klart signal om, at der ikke er noget gråzoneområde, når det kommer til seksualforbrydelse’.

Aviâja Egede Lynge mener dog, at man kunne sende et langt stærkere signal.

- Jeg mener, at det vil forstærkere signalværdien, hvis man garanterede alle børn, der har været usat for overgreb, behandling og resocialisering.

Rejsehold bør stykkes

Det sker nemlig så langt fra hver gang.

- I MIO ser vi så mange børn, der ikke får behandling efter et overgreb. Og det kan være meget voldsomme sager, som der er tale om, siger Børnetalsmanden.

Lige nu er der to personer, der rejser rundt i Grønland og hjælper det børn, der har været udsat for ovrgreb.

MIOs erfaring er, at det langt fra er nok.

- Jeg foreslår, at man styrker rejseholdet for børn, der har været udsat for overgreb. Det kan ske efter forbillede fra rejseholdet for voksne med senfølger efter overgreb, som er særdeles værdifuldt.

LÆS OGSÅ: Samlet pakke mod seksuelle overgreb

Overgrebspakke

Før sommerferien bekendtgjorde naalakkersuisoq for sociale anliggender, Sara Olsvig (IA), at hun er færd med at udarbejde en pakke, der skal forebygge overgreb på børn. Pakken skal indeholde en bred vifte af tiltag.

- Jeg ser frem til den overgrebspakke som, Sara Olsvig har bebudet. Jeg håber virkelig, at den vil sikre en bedre hjælp og beskyttelse af børnene, siger børnetalsmand, Aviâja Egede Lynge.