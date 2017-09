MIO: Nu skal der sættes handling bag de flotte ord

På børnenes dag, 1. juni 2015, fik børnene en ny stemme, der skulle tale deres sag: navnet er Aviâja Egede Lynge, stillingsbetegnelsen, Børnetalsmand.

Siden har den stemme kunnet høres klart og tydeligt, når voksne udsætter børn for omsorgssvigt, overgreb eller af andre årsager får dem til at føle sig ulykkelige. Og især har stemmen fundet klare ord, når kommuner og andre myndigheder har svigtet de børn, der i forvejen er blevet svigtet.

Erkendelsen er kommet

Når Aviâja Egede Lynge ser tilbage på de to år, så føler hun selv, at der er sket en udvikling.

- Der er kommet en erkendelse af de problemer, som vi dybest set længe har vidst eksisterer, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Aviâja Egede Lynge overtog posten efter den første børnetalsmand Aaja Chemnitz Larsen, som havde lagt fundamentet for arbejdet i MIO.

Sidste uge udkom så MIOs årsrapport for 2016, som således er den første, der fuldt ud falder i Aviâja Egede Lynges tid.

- Det er min vurdering, at man rent politisk nu tager problemerne med omsorgssvigt og overgreb på børn langt mere alvorligt.

LÆS OGSÅ: Over 900 SMSer fra børn med ondt i livet

Skifte hos kommunerne

Således kan hun se en ændring i kommunernes reaktion på hendes kritiske rejserapporter.

- Jeg kan mærke et tydeligt kulturskifte i kommunerne. Efter min første rejse til Qaasuitsup Kommunia rejste der sig et ramaskrig, det var en ny måde at belyse børns vilkår på. Helt modsat ved den seneste rejse til Qeqatta Kommunia - her blev vi budt velkommen af politikerne, og de var interesseret i vores resultater, så de fik mulighed for at handle ud fra dem.

Men, påpeger Børnetalsmanden, en ting er ny lovgivning og handleplaner - en anden, hvilken hjælp og beskyttelse børnene rent faktisk får.

- Vi er nu i den fase, hvor kommunerne og Selvstyret går fra erkendelse til handling. For når det gælder det vigtigste, nemlig hjælpen til barnet, så halter det stadig gevaldigt.

Så ind til videre vil Aviâja Egede Lynge fortsætte sit arbejde med at lytte til børnenes fortællinger i deres egne omgivelser. Den viden er nemlig afgørende for at man kan tage det lange seje træk.

- Det er vigtigt, at vi får nogle langsigtede planer, så der ikke om ti år er en ny Børnetalsmand, der må påpege omfattende omsorgssvigt af børn. Når det gælder de langsigtede planer, er jeg faktisk fortrøstningsfuld, men det ændrer ikke på den aktuelle situation: at der er alt for mange børn, der ikke får den nødvendige hjælp her og nu.

Aviâja Egede Lynge vil fortsæt være talerør for børnene indtil juni næste år. Naalakkersuisut kan vælge at forlænge hendes periode med yderligere tre år.