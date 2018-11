MIO-prisen går til børneafdeling

Redaktionen Tirsdag, 20. november 2018 - 14:02

I år går MIO-prisen til Dronning Ingrids Hospitals Børneafdeling. Prisen begrundes med børneafdelingens arbejde for barnets ret til livet, udvikling, beskyttelse og hjælp.

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge overrakte MIO-prisen til leder af Sanas Børneafdeling Uka Wilhjelm Geisler. Børnetalsmanden uddybede begrundelsen for MIO-prisen:

Bedste start på livet

- MIO-prisen er en anerkendelse for et flot og beundringsværdigt arbejde for børns rettigheder. Trods vanskelige arbejdsvilkår viser børneafdeling både engagement og nytænkning. Særligt børneafdelingens fokus på at hvert enkelt barn skal have den bedste start på livet. Jeres daglige virke er et arbejde for barnets ret til livet, retten til udvikling, til beskyttelse og hjælp. Jeres arbejde giver os alle håb for bedre vilkår i fremtiden.

Overrækkelsen skete på Sana’s børneafdeling med deltagelse af personale og ledelse på Sana samt Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Martha Abelsen.

MIO-prisen på 20.000 kroner er sponsoreret af NunaFonden.