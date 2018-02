MIO efterlyser større uddannelsesundersøgelse

Departement for Uddannelse, børnetalsmand Aviâja Egede Lynge og andre aktører inden for uddannelsesområdet deltog i denne uge på ICC’s uddannelseskonference. Konferencen havde fokus på uddannelse i Arktis.

På konferencen blev der talt om børn og uddannelse, og her er det, at MIO og Departementet for Uddannelse har forskellige indgangsvinkler og fokus.

- Når der tales om børn og uddannelse kan der ses på de kvalifikationer, der kræves for at komme direkte videre i uddannelsessystemet. Børn har krav på at få undervisning, der kvalificerer dem til videreuddannelse efter folkeskolen, skriver børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i en pressemeddelelse.

Efterlyser undersøgelse

Ifølge hende er det derfor problematisk, at 70,8 procent af folkeskolens afgangselever gik ud af folkeskolen med dumpekarakter. Tallene viser således, at 32,5 procent af eleverne dumpede i et eller to fag, mens 38,4 procent fik karakter på F eller FX i tre eller flere fag.

- Der kan være mange forskellige årsager til, at denne gruppe ikke har opnået de kvalifikationer, som gør, at de kan bestå alle folkeskolens fag. Det er derfor vigtigt at få undersøgt hvilke årsager, det er, således at der tidligt kan handles på det. Heldigvis er det ikke 70,8 procent, som ikke kommer videre i uddannelsessystemet fremhæver Aviâja Egede Lynge.

Uddannelseskonference

Når Departementet for Uddannelse taler om den gruppe, som ikke kommer videre, så ses der på denne gruppes kvalifikationer.

- Det er her også vigtigt at få undersøgt, om det skyldes manglende kvalifikationer, sociale årsager m.m. eller en kombination af disse. Noget tyder på, at der er unge i ungemålgruppen, som rent faktisk har de faglige kvalifikationer til at kunne tage en ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse. Årsagerne til hvorfor de så ikke kommer videre skal kortlægges og tydeliggøres, lyder det fra børnetalsmanden.

Det oplyses i pressemeddelelsen, at MIO og Departementet for Uddannelse har i den forbindelse besluttet at sammen lave en konference, som skal tydeliggøre disse årsager med det formål, at det kan indgå i MIO og Departementets arbejde, herunder med uddannelsesreformen.