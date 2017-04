MIO besøger Qeqqata Kommunia

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge samt medarbejdere i børnerettighedsorganisationen MIO skal være i Qeqqata Kommunia i perioden 23. april til 6. maj.

Børnerettighedsorganisationens vigtigste opgave er at inddrage børn og unge, samt at de skal have samme muligheder og vilkår.

- Derfor er det MIO’s primære opgave, at opsøge børn og unge i vores land for at snakke med dem og lave undersøgelser, skriver børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i en pressemeddelelse.

Debat blandt befolkning

- En af MIO’s vigtigste opgaver, ud fra loven, er at føre tilsyn med børn og unges vilkår og bringe disse til debat blandt befolkningen. Derfor vil vi, i overensstemmelse med sin forpligtelse, samle informationer omkring børn i Qeqqata Kommunia. Ud over dette vil MIO under sin rejse informere samt rådgive omkring børn, lyder det fra pressemeddelelsen.

Endvidere er det rejsens formål at informere børn, unge og deres forældre om deres rettigheder, rådgive børn og unge samt vejlede og rådgive om børns rettigheder.

Her kommer MIO i følgende byer og bygder: