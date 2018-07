Minister: Pædofilidømte skal miste retten til deres børn

Ritzau Lørdag, 07. juli 2018 - 10:28

Ministeren vil gøre det umuligt for pædofilidømte at have samvær med deres egne børn, ligesom den dømte heller ikke skal have mulighed for at have forældremyndigheden - helt eller delvist - over sine børn.

Mai Mercados udmelding kommer, efter B.T. fredag kunne fortælle, at en gennemgang af 28 pædofilidomme fra januar 2016 til maj 2017 viser, at to tredjedele af de danskere, der bliver dømt for pædofili, bliver dømt for overgreb mod deres egne børn, stedbørn eller plejebørn.

I en e-mail om det nye lovforslag, der skal fremsættes efter Folketingets sommerferie, skriver Mai Mercado til B.T.:

'Derudover ser jeg også et behov for at gøre det helt klart i lovgivningen, at pædofile ikke skal kunne få samvær med deres børn. Derfor vil jeg i næste folketingssamling fremsætte et lovforslag, der betyder, at hvis man er dømt for seksuelle overgreb mod børn, så kan man ikke få samvær med sit barn eller del i forældremyndigheden,' skriver Mai Mercado og uddyber:

'Begår du overgreb mod børn, mister du i min bog enhver ret til nogensinde at kalde dig selv forælder igen.'

Kuno Sørensen, psykolog hos Red Barnet, er ikke ovenud begejstret for ministerens forslag:

‘Det er altid vigtigt at se på, om vi beskytter børn godt nok. Men helt at afbryde et barns kontakt til en forælder kan være skadeligt. I nogle sager vil det måske gavne, men i de fleste tilfælde har børnene behov for at kende deres forældre, mens de vokser op,’ siger Kuno Sørensen, der trækker en parallel til, at mange adoptivbørn også føler et behov for at kende deres biologiske forældre.