Minister nægter at svare på uheldig grønlænderkommentar

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) nægter at møde op til onsdagens spørgetime for ministrene i Folketinget, hvor han er blevet stillet et spørgsmål af socialdemokraternes Lars Aslan Rasmussen (S).

Det skriver eb.dk.

Ministeren skulle forholde sig til sine kontroversielle udtalelser om det grønlandske medlem af Folketinget Aleqa Hammond.

Men Lauritzen har meddelt Folketinget, at han bliver væk.

Lauritzen har ved en nytårskur udtalt, at Venstre har "købt en grønlænder" med henvisning til en aftale med Hammond om, at hun blev udnævnt som formand for Grønlandsudvalget i Folketinget.

Ifølge eb.dk skriver ministeren følgende i et brev til Folketinget som sit afbud:

- Jeg finder ikke, at det stillede spørgsmål, jf. Forretningsorden for Folketinget paragraf 20, stik 1 og stk. 4, er i overensstemmelse med intentionerne og rammerne for besvarelse af spørgsmål i spørgetiden, idet spørgsmålet ikke ligger inden for mit ansvarsområde.

Lars Aslan Rasmussen kalder ministeren for en "tøsedreng" over for eb.dk. Tidligere onsdag udtalte socialdemokraten til Ritzau, at der ikke var tale om politiske drillerier.

- Regeringen har købt Hammond, og jeg vil gerne vide, om regeringen har planer om at gøre det igen. Det må ministeren forholde sig til, siger Lars Aslan Rasmussen.

Lauritzen selv har allerede undskyldt sin bemærkning.

Aleqa Hammond har helt specifikt lavet en aftale med Venstre, som betyder, at hun i sager om kabinetsspørgsmål ikke kommer til at vælte regeringen.

Et kabinetsspørgsmål er et forslag, som en regering sætter til afstemning i Folketinget, og hvor regeringen på forhånd har meddelt, at den vil træde tilbage eller udskrive valg, hvis den kommer i mindretal.

De fire nordatlantiske mandater i Folketinget tilhører rød blok, men Hammond vil altså ikke være med til at vælte en dansk statsminister, hvis det skulle komme så vidt.

Lars Aslan Rasmussen vil klage til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

