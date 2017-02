Minimalt tab på særligt lån til fiskere

- Siden 2011 har selskabet yde økonomisk støtte til langt over 100 fiskere, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Driftschef Sten Sørensen fra Royal Greenland oplyser til Sermitsiaq.AG, at selskabet siden 2011 har ydet et to cifret millionbeløb, og man har kun haft et minimalt tab på udlånene.

Betingelserne

- Betingelserne for en økonomisk støtte i form af lån til køb af fiskefartøjer samt fiskeredskaber er, at man selv kan skaffe 25 procent financierengen, ikke har offentlig gæld, har en licens samt, at man kan overholde aftaler med Royal Greenland om afbetaling af lånet, oplyser Royal Greenland.

Fordelen ved lånene er, at de er rentefrie, og låntager betaler kun et ekspeditionsgebyr.