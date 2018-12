Minik Rosing i klima-happening i London

Christian Schultz-Lorentzen Fredag, 07. december 2018 - 11:46

Den verdenskendte geolog og professor Minik Rosing og den islandsk-danske kunstner Olafur Eliasson, især kendt for store kunstinstallationer, vil givetvis vække opmærksomhed, når parret tirsdag i London lader tæppet falde for et usædvanligt og iskoldt opråb i kampen mod klimaforandringer.

Travlhed med at få lastet isskosserne, der med RAL blev fragtet til London. Leiff Josefsen

Her åbenbarer duoen kunstværket Ice Watch, der består af et væld af store isskosser fra Godthåbsfjorden, der vil være placeret foran Tate Modern og ved det europæiske hovedkvarter for Bloomberg, et magtfuldt amerikansk nyheds- og markedsdatabureau specialiseret i at servicere finansverdenen.

Her vil naturens, rå is-skulpturer den kommende tid langsomt stå og smelte, indtil de ikke er mere.

Svedende klode

Årsagen til arrangementet ligger lige for. Kloden sveder, og intet tyder på, at hedeturen stopper foreløbig, medmindre der findes internationalt fodslag og vilje til at begrænse udledningen af CO2. Den seneste rapport fra FN’s klimapanel , IPCC, fastslog, at de globale CO2-udledninger skal være halveret i 2030, hvis der stadig skal være en rimelig chance for at bremse opvarmningen til 1.5 grader.

- Det er et faktum, vi umuligt kan ignorere. Vi skal handle hurtigt. Vi har tolv år til at begrænse de ekstreme virkninger af klimaændringerne, fortæller Olafur Eliasson, der for at inspirere klimaindsatsen har skabt det offentlige kunstværk Ice Watch sammen med Minik Rosing.

Så er der afgang til London med iskossen Leiff Josefsen

De to bekymrede klimaaktivister, der begge vil holde taler i London, har tidligere bragt de grønlandske isskosser i front i klimakampen. Første gang var i København i 2014. Dernæst i Paris i 2015. Og nu med den hidtil største manifestation til London.

Isskosserne er indfanget i Godthåbsfjorden. Blandt andet med hjælp fra Kuupik Kleist og andre aktivister med bekymring for klodens fremtid. Herefter blev isskosserne sejlet til London med Royal Arctic Line.