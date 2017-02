Minik Rosing fylder 60

I lang tid har man troet, at livet på jorden 'kun' var 2,7 milliarder år gammel. Det var lige indtil Minik Rosing kom til og beviste, at det hele startede 1 milliard år tidligere. Det kan blandt andre Videnskab.dk fortælle om.

I Isua-aflejringen i bunden af Nuuk-fjorden havde han fundet en blågrønalge, som han kunne datere til at være 3,7 millarder år gammel.

Det var i starten af årtusindet. Senest fra det tidspunkt var navnet Minik Rosing ikke til at komme udenom blandt geologer verden over.

Fødselsdagsbarnet er imidlertid ikke blot en fremtrædende forsker, han formår også at fortælle om sin forskning, så det er til at forstå for menigmand. Det indbragte ham i 2013 Rosenkjærprisen for hans evne til at formidle stoffet.

Minik Rosing holder sig imidlertid ikke på geologiens smalle sti, men han blander sig også gerne i debatten, især når det gælder Grønlands fremtid. Således stod han i spidsen for den forskergruppe, der udgav rapporten 'Til gavn for Grønland' om mulighederne og begrænsningerne ved råstofudvindingen i Grønland.

Forud for klimatopmødet i Paris i 2015 stillede han sammen med kunstneren Olafur Eliasson smeltende isblokke op på rådhuspladsen i København i installationen 'Ice Watch'.

Og når han ikke lige er optaget af at forske, formidle eller debattere, så leder han gerne lige en Galathea-ekspedition. Eller han fylder et sejlskib med forskere og kunstnere og rejser til verdens ende i det øde Nordøstgrønland, hvilket der så kommer en dokumentarfilm ud af.

Minik Rosing er professor i geologi ved Københavns Universitet og er formand for bestyrelsen på Ilisimatusarfik.

Han er søn af tegneren og forfatteren Jens Rosing.

Han er gift med Tine Keiser-Nielsen, som han har tre børn samme med: Salik, Johanne og Frederik.

Og som de regnekyndige nok har gennemskuet, er han født 2. februar 1957.

Se en trailer for 'Ekspeditionen til Verdens Ende' nedenfor.