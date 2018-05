Minik før Pan Am: Flere spillere kan tage ansvar

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 19. maj 2018 - 08:50

- Vi har spillet mod U21-landshold flere gange på hjemmebane, men jeg har aldrig spillet vigtige kampe på hjemmebane. Derfor ser jeg frem til De Pan Amerikanske Mesterskaber.

Det siger håndboldlandsholdets stjerne, højrebacken Minik Dahl Høegh, til Sermitsiaq.AG.

Kæmper for at komme tilbage i form

Sidste år blev han korsbåndskadet i sin ene knæ, og siden januar har han spillet for det danske klub, Skanderborg Håndbold.

- Jeg skiftede fra Aarhus Håndbold til Skanderborg, så jeg kan forberede mig bedre til Pan Am. Jeg tvivlede først over klubskiftet, men jeg fik en god snak med Skanderborgs ledere, der overbeviste mig om, at jeg ville få mange minutter på banen.

- I forhold til min form for to år siden er jeg lidt bagud endnu. Jeg var jo i storform ved Pan Am for to år siden, hvor jeg blandt andet blev kåret som turneringens spiller. Men jeg spillede godt i de sidste kampe for Skanderborg, og jeg føler, at jeg er i stor fremgang, fortæller Minik Dahl Høegh.

Landsholdet har flere styrker

- Grønland var senest med ved VM i 2007. Hvad er forskellem mellem holdet dengang og den nuværende landshold?

- De to hold har forskellige styrker. Dengang kunne de enkelte spillere gøre en forskel, mens alle spillere på landsholdet kan tage ansvar, hvilket er nok den den største styrke på holdet. Jeg synes, at vi som hold er nu stærkere. Men vi ved ikke endnu om målmanden Frank Mikkelsen, der til dagligt spiller i GOG, deltager ved Pan Am. Vi har gode målvogtere, men det vil ærge mig, hvis han ikke er med, svarer han.

- Du er blevet 33 år, vil det så være din sidste deltagelse ved Pan Am?

- Jeg kan selvfølgelig mærke, at jeg ikke er 25 år mere. Men jeg har stadig meget at give, så jeg forventer ikke, at det er min sidste deltagelse. Jeg har slet ikke tænkt over, om Pan Am vil være min sidste turnering. Jeg er stadig sulten efter succes, og jeg vil til VM igen, fremhæver Minik Dahl Høegh.

Kæmpe pres fra befolkningen

- Hvad bliver den største udfordring ved Pan Am?

- Udfordringen skal være, hvordan holdet klarer presset med, at vi spiller på hjemmebane. Vi skal spille som hold ved turneringen, og vi ser meget frem til at spille kampene i Nuuk. Der er kæmpe pres til os, at vi skal kvalificere os til VM. Vi møder Uruguay i gruppespillet, og vi har mødt dem en gang før i en træningskamp, hvor kampen endte uafgjort. Hvis vi ikke rammer dagen, kan vi misse VM.

- Hvordan føler du presset?

- Nogle gange ser jeg, at nogen der siger, at vi skal vinde alle vores kampe. Men der er en anden virkelighed. Vi skal møde befolkningsrige lande, der har virkelig gode spillere, og det vil være en kæmpe præstation hvis vi formår os at kvalificere os til VM. Man kan ikke på forhånd sige, at vi kommer til at kvalificere os til verdensmesterskaberne. Men selvfølgelig stræber vi efter at få medalje på vores hjemmebane.

- Hvor skuffet vil du være, hvis I ikke kvalificerer jer til VM?

- Da jeg deltog for første gang ved Pan Am tilbage i 2006, kvalificerede vi os til VM, men siden da har vi ikke formået at klare det. I de alle år, hvor vi ikke har kvalificeret os, har jeg været utroligt skuffet. I nogle af de år har det været på grund af små marginaler, at vi ikke deltog ved VM, så jeg vil også være meget skuffet, hvis vi endnu engang ikke kvalificerer os til verdensmesterskaberne, lyder det fra Minik Dahl Høegh.