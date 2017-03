Minik Dahl Høegh: Slutspilsdrømmene lever

Når Ribe-Esbjerg HH med Akutaaneq Kreutzmann og SønderjyskE har spillet deres indbyrdes opgør mandag aften, har alle 14 hold i Håndboldligaen spillet 24 kampe. Herefter resterer der således kun to kampe for hvert hold, inden grundspillet er færdigspillet. De otte bedst placerede hold går videre til slutspillet. Århus Håndbold, der aktuelt ligger nummer ni har ryggen mod muren, når holdet onsdag aften på udebane møder nummer otte i ligaen Mors-Thy Håndbold. Kun en sejr tæller.

Optimistisk Minik Dahl Høegh

- Vi har en realistisk mulighed for at komme i slutspillet. Vi har i de seneste kampe spillet fornuftigt og har fået skrabet så mange point sammen, at vi pludselig er med igen, hvor der er lidt sjovt siger Minik Dahl Høegh i en samtale med Sermitsiaq.AG og fortsætter:

-For godt en måneds tid siden så det håbløst ud. Så vendte det heldigvis og i de sidste fem kampe har vi kæmpet os til syv point. Vi ser nu frem til kampen mod Mors-Thy, inden vi i grundspillets sidste kamp skal møde Skjern Håndbold.

Har været en svær sæson

For Minik Dahl Høegh har det været en lidt vanskelig sæson efter skiftet til Århus Håndbold fra GOG. Skader har drillet: En finger gik af led. Det har betydet, at Minik Dahl Høegh ikke har kunnet skyde igennem, som han plejer at kunne. Yderligere er der problemer med et knæ. Indtil landsholdets fysioterapeut Berit Duus fik undersøgt knæet under landsholdets træningslejr i Island, troede alle, at det var et såkaldt springerknæ. Senere undersøgelser har bekræftet diagnosen fra Island: Der er nogle sener, som har fået et vrid.

- Jeg burde holde fire til fem ugers pause, men med to så vigtige kampe i den kommende uge, må pausen vente, slutter Minik Dahl Høegh i samtalen med Sermitsiaq.AG.