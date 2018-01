Minik Dahl Høegh skifter til Skanderborg Håndbold

Håndboldspilleren Minik Dahl Høegh, der i de seneste måneder har haft fuld fokus på at blive klar til at spille håndbold efter en længere skadespause, forlader med omgående virkning Århus Håndbold til fordel for Skanderborg Håndbold.

Interesse siden november

Skanderborg Håndbold har siden november forsøgt at få en aftale i stand med Minik Dahl Høegh og det lykkes altså nu.

- Jeg gør det for at få mest mulig spilletid frem mod De Panamerikanske Mesterskaber og så være så god som overhovedet muligt i Nuuk i juni, når vi på hjemmebane skal forsøge at kvalificere os til verdensmesterskaberne, siger Minik Dahl Høegh til Sermitsiaq.AG.

- Det betyder, at min aftale med Århus Håndbold bliver ophævet og at jeg fortsætter i Skanderborg Håndbold på de samme betingelser, som jeg har med Århus Håndbold. Skanderborg Håndbold har i kampene inden pausen i Håndboldligaen grundet europamesterskaberne været i opadgående formkurve, så det skal nok blive spændende og godt, siger Minik Dahl Høegh.

Rejser til Færøerne i morgen

Minik Dahl Høegh bliver senere torsdag præsenteret for spillertruppen i Skanderborg Håndbold.

Minik Dahl Høegh slutter sig i morgen, fredag, til landsholdet, som ligger i træningslejr i Færøerne. Skadespausen er ved at være slut. Lægerne har givet grønt lys for, at Minik Dahl Høegh så småt kan begynde at spille håndbold igen.

- Jeg regner med at træne rigtig med nogle timer sammen med landsholdskammeraterne, når jeg kommer frem, lyder det fra en glad Minik Dahl Høegh.

Grønlands anden profil fra Håndboldligaen, Akutaaneq Kreutzmann, rejser også først til Færøerne fredag.