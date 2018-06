Minik Dahl Høegh skifter klub

Knud Fl. Larsen Torsdag, 07. juni 2018 - 13:39

De afsluttende forhandlinger mellem Minik Dahl Høegh og Ajax København er netop faldet på plads. Hovedpersonen selv Minik Dahl Dahl deltager ikke i et større sponsorarrangement her sidst på eftermiddagen kl. 17.30. Han opholder sig i Spanien, hvor det grønlandske landshold ligger i træningslejr for forberede sig til De Panamerikanske Mesterskaber i Nuuk senere på måneden. Sponsorerne, Ajax Håndbolds ledelse, pressen og andre interesserede må nøjes med at se Minik Dahl Høegh på video ved præsentationen.

Ser frem til et spændende projekt

Minik Dahl Høegh er ikke i tvivl. Klubskiftet til Ajax København føles rigtigt. Til Sermitsiaq.AG siger Minik Dahl Høegh i telefonen fra Spanien:

-Jeg var med til at redde Skanderborg Håndbold fra nedrykning og ser nu frem til et rigtigt spændende projekt i København. Spille nogle gode kampe og få glæden ved at spille håndbold tilbage og Minik Dahl Høegh fortsætter:

-Der er selvfølgelig nogle, der vil synes, at det er lidt af et tilbageskridt at tørne ud for en 1. divisionsklub i stedet for ar repræsentere GOG, Århus Håndbold og Skanderborg i Håndboldligaen, som jeg har gjort i de i de sidste mange sæsoner. Sådan ser jeg ikke på det. Jeg har i det sidste år gennemlevet både sygdomsforløb og skadesforløb, så nu drejer det sig om at få spillet en hel masse håndbold og få både kroppen og psyken op på topniveau igen.

-Forhåbentlig går det ikke lang tid før jeg er helt tilbage på det niveau, som jeg var engang og det ville jo være rigtig dejligt, hvis jeg kunne komme det ved De Panamerikanske Mesterskaber i Nuuk.

Ajax Håndbold, der har vundet ikke mindre end ni danske mesterskaber spiller sine hjemmekampe i den hæderkronede Bavnehøj-Hallen på Vesterbro i København og satser hårdt på at komme tilbage til den bedste danske liga, så også København på herresiden, i lighed med hvad Københavns Håndbold har gjort på damesiden, kan komme til at spille med i toppen af dansk håndbold.

Vi skal i ligaen

Claus Brunse assistenttræner i Ajax København er ikke i tvivl:

-Vi skal i ligaen. Det er derfor, vi har hentet Minik Dahl Høgh, som sammen med adskellige andre ligaspillere skal være med til at sikre os en topplacering, så en oprykning kan blive realiseret.

-Vi har heldigvis et bagland, som tror på vores projekt og har tilført de nødvendige midler til vores satsning slutter Claus Brunse.

To grønlandske landsholdsspillere i den danske 1. division

Udover Minik Dahl Høeg kommer også landsholdskollegaen Angutimmarik Kreutzmann til at spille i 1. division. Angutimmarik Kreutzmann og Køge Håndbold er efter at havde vundet 2. division rykket op.