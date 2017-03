Kommuneqarfik Sermersooq oplyser på deres hjemmeside, at mini-skiliften ved Tinupaatak ikke er færdiggjort. Liften er et pilotprojekt som i første omgang vil være gratis at bruge den første første måned.

Det er meningen, at liften vil være åben for alle fra mandag til torsdag i tidsrummet 14.00-19.00. Fredag og i weekenden har den lukket, oplyser kommunen.

Så snart de sidste dele er installeret og den er klar til brug vil kommunen informere borgerne, lover den.