Mini-satellit kan overvåge kæmpe område ved Nordpolen

Arktis, som er området omkring Nordpolen, er så enormt, at det er næsten umuligt at overvåge.

Derfor vil en satellit, som fredag morgen er blevet opsendt med en kinesisk løfteraket fra en rumhavn i Gobiørkenen i Mongoliet, sikre en bedre overvågningen af skibe og fly i området.

Det siger Johannes Riber Nordby, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

- Vi har kun overvåget luftrummet og havområdet meget sporadisk, fordi vi simpelthen ikke har haft ressourcerne til at gøre det. Den her satellit kan gøre, at vi kan styrke overvågningen, siger Johannes Riber Nordby.

Der har i mange år været et ønske om at overvåge Arktis bedre, fortæller militæranalytikeren.

Med klimaforandringerne er der kommet mindre is, hvilket har skabt mere aktivitet i området og dermed et større politisk fokus.

Johannes Riber Nordby vurderer, at satellitten først og fremmest kan hjælpe Forsvaret med myndighedsopgaver som eksempelvis fiskerikontrol og miljøbekæmpelse.

- Jeg vil vove at påstå, at satellitten ikke har nogen sikkerhedspolitisk funktion som sådan. Men hvis der sammen med transportskibe, fiskeskibe og krydstogtskibe også er et krigsskib, er det jo klart, at man også opdager det, siger Johannes Riber Nordby.

- Det er dog generelt sådan, at når man kigger på den del af Arktis, som Danmark har ansvar for, er der ikke specielt meget militær aktivitet på overfladen, siger han.

Satellitten kaldes Ulloriaq, som betyder stjerne på grønlandsk. Det er en lille, effektiv nano-satellit, der kun vejer omkring otte kilo og måler 30x20x10 centimeter.