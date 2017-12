Mineselskaber: Stort potentiale men for meget bureaukrati

Der for meget ‘red tape’, det vil sige overdrevent bureaukrati og regelrytteri i Selvstyrets forvaltning af reglerne for mineindustrien.

Det fremgår af en analyse, som Dansk Industri har lavet på baggrund af erfaringer fra 25 mineselskaber. DI har her analyseret styrker, svagheder, muligheder og trusler, det der i managementsprog hedder en SWOT-analyse.

Og analysen viser, at mineselskaberne bestemt ser landets potentiale som mineland. Således peger de på de store uudnyttede forekomster, som en af landets styrker. Men på den anden side er der det nævnte bureaukrati, som ikke bliver bedre af, at selskaberne føler, at de bliver mødt af uerfarne, umotiverede og dominerende sagsbehandlere i Selvstyret.

Samlet set ser analysen således ud:

Styrker

God geologi

God placering mellem Europa og Nordamerika

Stort potentiale på grund ringe udvikling

Opbakning fra lokalsmafundene

Klare regler og klar lovgivning

Svagheder

Mangel på infrastruktur

For meget ‘red tape’

Uerfarne, umotiverede og dominerende sagsbehandlere i Selvstyret

Intet fokus på tidlige eftersøgningsaktiviteter (efter helt ukendte forekomster, red.)

Grønland er ikke et mineland

Muligheder

Finansiering er tilgængelig

Skabelse af en en-indgang-henvendelse

Tillad direkte udveksling mellem lokalsamfund og selskab

Mere strømlinet og mindre officiøs tilgang fra sagsbehandlere

Høj levestandard

Trusler