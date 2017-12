Minefabrik skal sejles ind

Dundas Titanium er et mineprojekt, som der knytter sig store forhåbninger til.

Efterspørgslen efter titanium er nemlig stor og stigende. Men det handler om at arbejde hurtigt. Den typiske cyklus for råsrofferne er nemlig, at kendte forekomster begynder at blive udtømt, priserne stiger og over hele verden starter efterforskningen efter det pågældende råstof.

- Den der kommer først har de bedste muligheder, sagde direktør Hans Jensen, fra Dundas Titanium A/S på en konference tidligere i år.

Høje koncentrationer

Og udsigterne er lovende når det gælder projektet i nærheden af Pituffik. De hidtidige prøver viser høje koncentrationer af Ilmenit, som er en titanium-forbindelse. Råstoffet er nemt tilgængeligt, da det nærmest ligger på stranden og på hævet strand. Og man mangler fortsat at efterforske størsteparten af området, så der er forhåbninger om, at der ligger væsentligt mere end man hidtil kender til.

Selskabet selv tøver i hvert tilfælde ikke med at kalde det 'verdens bedste ilmenit-projekt'. Deres skøn er, at der vil kunne udvindes ilmenit i 30 år.

Den gode tilgængelighed, betyder også, at man er nået ganske langt med projektet. Selv håber Bluejay Mining, at de kan opnå en udvindingstilladelse i løbet af næste år.

Samlesæt

Ligeledes håber selskabet på, at kunne begynde på at anlægge havnen og bygningerne til forarbejdningen i løbet af næste år. Den store fabrigsbygning, hvor råstoffet bliver opkoncentreret, skal efter planen sejles ind i færdig stand ved hjælp af en pram. En metode, der tidligere har været benyttet andre steder i verden. Resten bliver sejlet ind i en slags samlesæt, som hurtigt kan bygges sammen på stedet.

Selskabet forventer, at der bliver 176 ansatte når minen er i drift. 27 af dem vil være eksperter, 85 faglærte og 64 ufaglærte.